Caixa lança cestas de serviço Desde o dia 8, a Caixa Econômica Federal lançou três cestas de serviços para pessoas físicas, que proporcionam benefícios crescentes ao cliente toda vez que ele utilizar algum serviço ou adquirir novos produtos. São tarifas mensais com o valor máximo, que pode ser reduzido até isentar o correntista das tarifas bancárias. O banco oferece três opções ao correntista. A Cesta Eletrônica destina-se àqueles que possuem conta corrente com cartão eletrônico e não utilizam cheque. Nesse caso, a tarifa máxima é de R$ 3,00. A Cesta Super é para conta corrente comum, com tarifa máxima de R$ 6,00. A Cesta Especial, com tarifa mensal máxima de R$ 12,00, é oferecida aos clientes que têm cheque especial. Na prática, o correntista acumula pontos até chegar a 100 e não precisar mais pagar tarifas. O tempo de conta corrente e os produtos em promoção também contam pontos. O cliente pode fazer a opção por uma das cestas pelo endereço www.caixa.gov.br, ou pelos telefones 6099-0101 (em São Paulo) e 0800-55-01-01 (demais regiões) ou ainda pelos terminais eletrônicos das agências da Caixa.