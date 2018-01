Caixa lança cheque com marca d´água A Caixa Econômica Federal lançará nesta segunda-feira talões de cheques com técnica de impressão do papel moeda (marca d´água). Fernando Carneiro, diretor de Serviços Financeiros da CEF, disse que o objetivo é ampliar a segurança no uso de talões de cheques, evitando fraudes. A marca d´água, utilizada nas cédulas que circulam no Brasil, pode ser visualizada quando o cheque é colocado contra a luz. A Caixa tem hoje cerca de 2,7 milhões de clientes correntistas que possuem talonário de cheques, sendo 1 milhão de contas especiais. Os cheques de modelo antigo foram implantados na década de 70 e continuarão circulando normalmente, até o fim dos estoques. Carneiro disse que não há uma data-limite para sua substituição. Ele estima, no entanto, que os talões atuais serão totalmente substituídos num prazo de 12 meses. O cliente, ao retirar um novo talão, já receberá os cheques com a marca d´água. O novo talão terá um custo entre 10% e 15% maior do que o talonário antigo. Carneiro disse, no entanto, que não haverá aumento nas tarifas de cheques para os clientes. A CEF absorverá o custo para reduzir as fraudes. Cartões A Caixa mudou seus cartões de crédito, que passam a se chamar Cartões Caixa, valorizando o nome da instituição e mantendo os acordos com as bandeiras Mastercard, Dinners e Visa. A Caixa inicia também uma campanha promocional para ampliar sua base de cartões, que hoje é de 1,4 milhão. A campanha promocional, que termina em 31 de dezembro, vai sortear 504 prêmios. Cada R$ 100 de gastos com o cartão darão direito a um número para concorrer ao sorteio. Vão ser distribuídos televisores, aparelhos de som, videokê e DVD, além de quatro carros modelo Blazer. Vão ser oferecidas vantagens de cartão adicional gratuito e milhas aéreas do programa Smiles. Quem adquirir um dos cartões e realizar qualquer compra até o final do ano, receberá um bônus equivalente a 50% da anuidade em compras.