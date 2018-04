Caixa lança crédito para compra de imóvel por emigrantes

Os brasileiros que moram no exterior terão a partir de agora acesso a uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal para a compra da casa própria no Brasil. Os emigrantes brasileiros poderão financiar até 60% do valor de avaliação do imóvel residencial, novo ou usado. O prazo de amortização é de até 180 meses. Segundo a Caixa, as demais condições do financiamento serão as mesmas estabelecidas pelos programas habitacionais do banco, dependendo da existência de recursos financeiros no momento da concessão do crédito imobiliário. Veja também: Juro ao consumidor sobe para perto de 60% ao ano Novas operações de crédito têm queda de 3% em outubro A nova linha, que está sendo lançada esta semana pela Caixa, recebeu o nome de Crédito Imobiliário para Emigrantes e permitirá empréstimos até para os brasileiros que não têm comprovante de renda. O emigrante que não possui comprovante de rendimento poderá, por meio da abertura de uma Conta Poupança Emigrante, efetuar depósitos durante um prazo mínimo de 12 meses ininterruptos. Ao final deste prazo, poderá solicitar uma avaliação para obter um financiamento imobiliário. A conta poderá ser aberta em qualquer agência da Caixa, pessoalmente ou por procuração. Para abrir a conta é necessário ter no mínimo 18 anos completos, CPF ativo e regular, ser emigrante brasileiro nato ou naturalizado. Para realizar os depósitos no exterior, o emigrante poderá efetuar ordem de pagamento por meio dos bancos correspondentes, que utilizam a rede SWIFT, ou dos bancos parceiros da Caixa. O emigrante que já possui comprovante de renda proveniente de trabalho realizado no exterior pode, imediatamente, seguir as regras existentes na Caixa e solicitar o financiamento. O cliente pode optar, ainda, pela comprovação da capacidade financeira por meio de depósitos na Conta Poupança Emigrante. De acordo com a Caixa, o lançamento da nova linha atende à demanda dos brasileiros que migram para o exterior e desejam poupar recursos financeiros para aquisição de casa própria. O emigrante poderá simular um empréstimo no site da Caixa na internet (www.caixa.gov.br), para ajudar a determinar qual o melhor valor de seus depósitos mensais.