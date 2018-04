Caixa lança crédito para despesas escolares A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito voltada para as despesas de início de ano. Chamado de Crédito Direto Caixa - Despesas de Início de Ano, o produto é voltado para os clientes do banco que precisam de um empréstimo para arcar com despesas como: material escolar, mensalidade escolar, impostos e faturas de cartão de crédito e cheques pré-datados referentes às compras natalinas. Os juros anuais variam de 3,1% a 5,5% e o prazo de pagamento é de até 24 meses. O valor máximo da operação é de R$ 10.000,00, com valor mínimo de R$ 25,00 para a prestação. De acordo com a Caixa, a linha de crédito é disponível automaticamente na conta de movimento do cliente, seja ela poupança ou conta corrente. O cliente precisa apenas assinar um contrato. O serviço pode ser utilizado no terminal eletrônico por meio de cartão magnético, ou também pela Internet (veja link abaixo). As prestações mensais vencem de acordo com o dia escolhido pelo cliente quando da efetivação da transação e são debitadas na conta. É permitida a amortização parcial ou a quitação antecipada do saldo devedor.