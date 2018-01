Caixa lança guia eletrônica de FGTS A Caixa Econômica Federal (CEF), em parceria com os Ministérios da Previdência e do Trabalho, lançará no próximo dia 6 de setembro a GFPI Eletrônica (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) para as empresas da região sudeste. O novo modelo de entrega da guia funciona por meio de cartão magnético. O objetivo é facilitar a burocracia no ato do recolhimento: o dinheiro depositado pela empresa deve cair direto na conta do FGTS do trabalhador, na CEF. Além disso, os dados contidos na GFPI são armazenados no Cadastro Nacional e Informações Sociais (CNIS), eliminando a necessidade de apresentação de documentos que comprovem vínculo empregatício quando o trabalhador for se aposentar. O novo sistema já está em uso, desde abril, nas demais regiões do Brasil e registrou índice de aprovação de 89%.