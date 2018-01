Caixa lança linha de crédito para promover exportações A Caixa Econômica Federal oferece a partir de hoje linha de crédito à exportação de bens e serviços, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) pelo Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger). O limite de financiamento é de R$ 250 mil e o prazo de pagamento é de até 12 meses, com cobrança de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mais 9,8% ao ano. O objetivo do Proger-Exportação da Caixa é estimular o aumento da base exportadora do país, dirigido especialmente ao apoio às micro e pequenas empresas. A linha de crédito se destina a financiar atividades envolvidas diretamente com o processo exportador e também à participação em missões comerciais e feiras internacionais, realizadas no Brasil ou no exterior, organizadas por entidades ligadas à promoção da exportação. A linha possibilita também a remessa de mostruário ou protótipos, confecção de material promocional. Os recursos atenderão ainda a produção de bens para exportação para aquelas empresas integrantes de programa de Arranjos Produtivos Locais (APLs) apoiados pela Caixa, além das empresas participantes das feiras. As informações são da Agência Brasil.