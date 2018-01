Caixa lança linha para antecipar 13º salário Está disponível nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) uma linha de crédito para antecipação do 13º salário. O empréstimo permite ao trabalhador receber até 85% do salário que ele receberia apenas no fim do ano. Esta linha de crédito, que a partir de agora passa a estar disponível o ano todo, atende a trabalhadores com mais de um ano de vínculo empregatício e que possuem conta-salário na Caixa. Aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios do INSS em conta na Caixa também podem antecipar o 13º salário. Para antecipar o 13º salário, a Caixa não exige a apresentação de avalistas. A solicitação do empréstimo deve ser feita diretamente na agência da Caixa onde o trabalhador possui a conta-salário. Para o caso de trabalhadores que recebem parcelas do seu 13º salário em outros períodos do ano, como na data do aniversário, basta apresentar a declaração do empregador atestando o pagamento e o seu último contra-cheque. Condições Taxa de juros de 3,66% ao mês, cobrados somente na liquidação da operação; Os limites de empréstimos são de 85% do valor líquido a ser recebido, sendo que o mínimo é de R$ 300,00 e máximo de R$ 20.000,00; O prazo do empréstimo está limitado a 180 dias.