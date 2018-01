Caixa lança novas linhas de crédito imobiliário A partir de segunda-feira, dia 29, a Caixa Econômica Federal (CEF) vai oferecer em suas 1.920 agências linhas de financiamento imobiliário destinadas à aquisição, construção, reforma ou ampliação de imóveis comerciais, além de reforma ou ampliação de imóveis residenciais. Os recursos a serem utilizados nessas linhas foram captados por meio da comercialização de Letras Hipotecárias. A Caixa dispõe de R$ 700 milhões para estes financiamentos. As condições do empréstimo são compatíveis com a captação desses recursos e, para tanto, serão aplicados índices de preços como indexador - Índice Geral dos Preços do Mercado (IGPM) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A abertura das linhas para imóveis comerciais atende a micro, pequenos e médios empresários, comerciantes e profissionais liberais. O limite de crédito é de R$ 180 mil. Construcard O Construcard - linha de financiamento voltada para a compra de material de construção e para a reforma ou ampliação de imóveis - teve sua taxa de juros reduzida de 1,9% ao mês para 1,18% ao mês e o prazo foi ampliado de até 24 meses para até 36 meses. O crédito é concedido ao cliente e movimentado por meio de cartão magnético nas compras nas mais de 19 mil lojas conveniadas em todo o País. O Construcard, que somente era destinado a imóveis residenciais, poderá ser usado também para a compra de material destinado a imóvel comercial. Origem dos recursos Origem dos recursos Letra Hipotecária ? LH-Longa Itens/Produtos Imóvel comercial Construcard residencial Construcard comercial ConstruGiro antecipação Reforma e/ou ampliação residencial Taxa nominal de juros 15% ao ano 14,1% ao ano 15% ao ano 15% ao ano 12% ao ano Taxa à vista 1,0% VF (*) 1,5% VF - 2% VF (*) Prazo máximo de financiamento 60 meses 36 meses 24 meses 96 meses Quota máxima de financiamento 60% 100% 80% 50% Financiamento máximo R$ 180.000,00 Definido pelo fluxo de recebíveis R$ 180.000,00 Sistema de amortização Sacre Price SAC Sacre Indexador do saldo devedor IGPM INPC IGPM (*) no mínimo R$ 200,00