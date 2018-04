Caixa lança títulos de capitalização para imóveis A Caixa Econômica Federal (CEF) lança hoje, em parceria com a Caixa Capitalização, o Casacap, título de capitalização a fim de captar recursos para as operações de crédito habitacional. O produto permitirá a utilização do prêmio ou do valor capitalizado na compra de imóvel e poderá ser usado para comprar um terreno, reformar, construir, bem como adquirir um imóvel novo, na planta ou usado. Ao adquirir o título, o investidor concorrerá a quatro sorteios por mês, com dez premiados em cada vez. O valor do prêmio corresponde ao valor da última mensalidade paga multiplicado pelo número de meses do plano de financiamento. Segundo a CEF, o maior prêmio a ser sorteado pode chegar a R$ 120 mil, já descontado o Imposto de Renda (IR). As mensalidades variam de R$ 50 a R$1 mil, o que amplia a abrangência do produto para diferentes faixas de renda. É possível, ainda, optar por diferentes planos de pagamento, de 36 a 120 meses, sendo que o prazo de carência para resgate antecipado é sempre de 12 meses. Quem for sorteado recebe o prêmio e ainda pode continuar concorrendo, caso mantenha os pagamentos em dia, podendo também optar por sacar o valor capitalizado até o momento, desde que respeitado o prazo de carência. Em uma simulação com mensalidade de R$ 200 e plano de 60 meses, seria possível resgatar ao final no mínimo R$ 12.360, sem contar com a correção da TR, de acordo com informação da CEF. A CEF informa também que, além do titulo de capitalização, prevê o lançamento de outras alternativas para aquisição da casa própria, incluindo linhas de financiamento para imóveis usados e um consórcio imobiliário, cujos detalhes devem ser divulgados ainda este semestre. Cuidados com título de capitalização Antes de assinar um contrato de título de capitalização, o consumidor precisa ficar atento a alguns detalhes desse tipo de produto. Basicamente, em um título de capitalização o consumidor paga as mensalidades e no fim resgata o saldo e adquire o produto que planejou comprar. O principal chamariz dos títulos de capitalização são os sorteios de prêmios, que ocorrem durante a fase de pagamento das mensalidades. Os recursos aplicados em um título de capitalização são divididos em dois montantes: um vai para a conta de investimento (corrigida de acordo com a caderneta de poupança) e a outra paga a taxa de carregamento (quantia comprometida com as aplicações da empresa e utilizada para pagar os prêmios). Essa taxa de carregamento varia de acordo com cada empresa. Há dois problemas principais com os títulos de capitalização. O primeiro é que o rendimento desse tipo aplicação geralmente é muito inferior ao praticado, por exemplo, pela caderneta de poupança, uma das modalidades mais conservadores de investimento. Outro problema é que, se o consumidor desistir do plano durante a fase de pagamento das prestações, não poderá resgatar integralmente o que pagou. Legalmente, a empresa deve devolver ao cliente 90% da provisão matemática, que é a diferença entre o total pago até o período e a taxa de carregamento. Cada empresa possui uma tabela de resgate que varia de acordo com o número de mensalidades já quitadas: quanto menos prestações quitadas, menor o resgate.