Caixa lançará Poupança Programada para imóvel O presidente da Caixa Econômica Federal, Emílio Carazzai, confirmou nesta sexta-feira que a Poupança Programada para financiamento de imóveis será lançada em março, junto com o título de capitalização também para imóveis. A poupança será aberta para imóveis novos e usados até o limite de crédito da Caixa, isto é, unidades com valor até R$ 300 mil e financiamento até R$ 180 mil. Ele afirmou ainda que o prazo de depósito obrigatório para ter acesso à carta de crédito não está definido. O antigo produto do banco nesta linha, conhecido como Poupança Vinculada, ou Poupanção, requeria um prazo de 12 meses de depósito antes que o interessado obtivesse o financiamento. O produto também era voltado apenas para imóveis usados. Agora, a diretoria da Caixa pretende aumentar o prazo mínimo exigido. Carazzai citou exemplos da França, onde a poupança programada requer depósitos durante cinco anos, e da Alemanha, onde o período sobe para sete anos. "Ainda não fechamos a questão, mas, com certeza, o prazo será maior que um ano", afirmou. Título de capitalização Quanto ao título de capitalização, Carazzai disse que sua criação é relativamente rápida porque o banco já possui pessoa jurídica adequada. Trata-se da Federal CAP, empresa associada à Caixa Seguros e que seria responsável pela administração dos títulos. Conforme disse Carazzai, os produtos serão destinados à parcela da população que não tem pressa em adquirir seu imóvel. Para aqueles que não possuem muito tempo, o financiamento continuará sendo a melhor alternativa. Carazzai participou hoje de almoço com empresários do setor imobiliário na sede do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), em São Paulo.