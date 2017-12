Caixa leiloa 445 imóveis em SP A Caixa Econômica Federal (CEF) vai leiloar 445 imóveis residenciais no Estado de São Paulo nesta semana. Os preços das casas e dos apartamentos são atraentes, mas o interessado precisa levar em conta que muitas moradias estão ocupadas ou com pendências judiciais. A Caixa garante, no entanto, que o edital do banco informa quais são os imóveis que estão ou não ocupados. Assegura ainda que poderá retirar as casas com pendências do leilão, acatando, assim, todas as decisões que vierem a ser tomadas pela Justiça. Os atuais proprietários dessas moradias que estão indo a leilão não conseguiram pagar as prestações e acabaram perdendo a casa. São considerados inadimplentes os muturários que deixam de pagar três prestações seguidas. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 5 de maio. Quem fizer a melhor oferta leva o imóvel. A média de preço das moradias é de R$ 32 mil. Os interessados devem enviar a proposta nas agências da Caixa constantes do edital, das 10 às 16 horas. O futuro adquirente poderá financiar o imóvel através da própria Caixa Econômica Federal. Quem possui renda mensal de R$ 2 mil tem como opção o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).