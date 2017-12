Caixa libera 3º lote de saques do FGTS hoje

A partir de hoje, os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto poderão sacar os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesse terceiro lote, 7,6 milhões de pessoas, cerca de 25% dos beneficiados, terão acesso a R$ 10,8 bilhões disponíveis (24,89% dos recursos).

ENTENDA O QUE SÃO AS CONTAS INATIVAS DO FGTS

Podem sacar o FGTS trabalhadores que tenham sido demitidos por justa causa ou pedido demissão até 31 de dezembro de 2015 e que não tenham feito operações que consomem o saldo das contas, como o financiamento da casa própria.

Entre 10 de março e 3 de maio, a Caixa pagou R$ 16,6 bilhões nos dois primeiros lotes. O número de trabalhadores nascidos entre janeiro e maio que já sacaram alcançou 10,6 milhões, de um total de 12,5 milhões, que podem sacar R$ 18,1 bilhões.

A Caixa abrirá mais de 2 mil agências no País amanhã, das 9h às 15h, exclusivamente para o saque do FGTS, solucionar dúvidas, realizar acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

Ainda está prevista a abertura duas horas antes de todas as agências hoje e nos dias 15 e 16 para pagamento de contas inativas do FGTS. Onde os bancos abrem às 9h, as agências da Caixa abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora. O pagamento das contas inativas vai até 31 de julho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

O site de reclamações sobre produtos e serviços Reclame Aqui levantou que o número de queixas sobre o FGTS contra a Caixa já quase bateu o total de reclamações feitas sobre o assunto em 2016. De janeiro a abril foram registradas 890 queixas, enquanto, em 2016, houve 920.

Segundo o Reclame Aqui, a Caixa não responde as queixas e aparece como uma das empresas não recomendadas. As principais reclamações são mau atendimento, demora, funcionários despreparados, má qualidade do serviço e dificuldade ao fazer operações por telefone. Segundo a Caixa, esse aumento era esperado, já que o volume de atendimento também cresceu.