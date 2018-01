Caixa libera R$ 1 bilhão do FGTS para construtoras

A Caixa Econômica Federal lançou linha de crédito imobiliário, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para construtoras e incorporadoras que produzem empreendimentos com unidades residenciais de até R$ 300 mil.

O financiamento é de até 80% do valor da obra, limitado a 50% do valor total de vendas, com taxas de juros a partir de 8,5% ao ano (a.a.). Segundo nota da Caixa, enviada à imprensa, o montante disponibilizado será de R$ 1 bilhão.

O banco também disponibilizará linha de crédito para construtoras com unidades residenciais de até R$ 750 mil nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal.