Caixa: mais 70 mil imóveis patrimoniais A CEF tem cerca de 70 mil imóveis patrimoniais em todo o Brasil, sobre os quais pesa um custo de aproximadamente R$ 236 milhões por ano, com taxas de IPTU e impostos, por exemplo. Segundo cálculo do superintendente Valter Nunes, somente gastos com condomínios superam algo em torno de R$ 70 milhões, que podiam estar sendo aplicados em financiamentos de novas habitações. Desse total de imóveis estocados, a CEF pretende desovar cerca de 18 mil em mais 40 feiras em todo o Brasil. A expectativa com estas vendas, é arrecadar cerca de R$ 350 milhões. De janeiro a agosto deste ano, a instituição embolsou cerca de R$ 176 milhões com a venda de 9 mil unidades, praticamente a mesma quantidade comercializada durante todo o ano de 1999, quando assegurou R$ 175 milhões, por 9.980 imóveis. Segundo dados da Caixa, a venda de imóveis residenciais saltou de uma média de 950 por mês para 1.550, o que significa um aumento de 61,2%. O crescimento é atribuído ao aumento das consultas de imóveis pela Internet, a participação da CEF em feiras e a terceirização da venda para corretores credenciados junto à Caixa.