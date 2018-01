Caixa monta esquema especial para pagar FGTS Quem tem mais de 60 anos e aderiu ao acordo que prevê o pagamento dos créditos complementares do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos planos Verão e Collor I poderá, a partir desta quinta-feira, sacar o dinheiro a que tem direito de uma só vez. O benefício vale para os idosos que têm mais de R$ 2 mil a receber e para dependentes e sucessores de trabalhadores que já morreram e têm direito a valor semelhante. O saque deverá ser feito em uma das agências da Caixa Econômica Federal - que montou esquema especial de atendimento. Pelas estimativas da Caixa, cerca de 309 mil idosos, em todo o País, terão direito ao saque imediato, 105 mil deles no Estado de São Paulo. Isso sem contar os dependentes e sucessores - contabilizadas essas pessoas, a estimativa é a de que mais de 450 mil pessoas possam sacar os expurgos agora. Por isso, a Caixa vai montar um esquema especial de atendimento pelo menos até a próxima segunda-feira nas agências da capital. Todas elas vão abrir às 9h (uma hora antes da abertura normal) para atender a esse público e haverá reforço de pessoal nos caixas. A Caixa lembra que não há prazo-limite para a retirada dos expurgos. Portanto, não é preciso madrugar nas portas das agências nem correr para retirar o dinheiro quinta-feira. O dinheiro será pago em espécie ou em cheque administrativo da Caixa. Quem preferir poderá pedir a transferência do valor para uma conta corrente ou poupança que já possui.