Caixa muda números do Disque Caixa para reduzir custos A partir de hoje, os interessados em informações sobre programas sociais, atendimento comercial, Ouvidoria e suporte à Internet da Caixa Econômica Federal deverão discar para os novos números da instituição. Anualmente, a CEF recebe mais de 80 milhões de ligações, das quais 15,6 milhões referentes a informações sobre serviços sociais. O novo número de atendimento sobre PIS, FGTS, Habitação, Seguro Desemprego e outros serviços sociais é: (0800) 574 0101. Para localidades com código 11, vale o número 6612-2600. A Ouvidoria da Caixa, que recebe reclamações, sugestões e elogios, passa a atender no (0800) 574-7474. Durante 60 dias, as ligações efetuadas para os números antigos serão interceptadas por uma mensagem de voz que informa ao usuário o novo número. A CEF distribuirá ainda um folheto explicativo durante duas semanas, para os clientes que visitarem alguma agência da instituição. De acordo com a CEF, a mudança atende a determinações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e representará redução de 77% nos custos com os serviços. Além disso, a nova plataforma tecnológica proporciona maior controle do tráfego de ligações, como a identificação de ligações perdidas.