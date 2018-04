Caixa não tem planos de ir às compras, diz presidente A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, afirmou que, diferentemente do Banco do Brasil, a Caixa "não tem planos de ir às compras". E completou: "A Caixa está no mercado". Maria Fernanda classificou como "normal" a operação anunciada hoje entre o Bando do Brasil e a Nossa Caixa. "É a mesma coisa que aconteceu com o Itaú ao decidir comprar o Unibanco. Agora o Banco do Brasil decidiu comprar a Nossa Caixa", disse a presidente da instituição ao deixar o Encontro Anual Regional da América Latina do Instituo Mundial de Bancos de Poupança.