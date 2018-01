Caixa: novas modalidades de crédito imobiliário Os financiamentos para a compra de casa própria pela classe média continuam suspensos na Caixa Econômica Federal. Mas a instituição já acenou que em pouco tempo estará ofertando outras modalidades de crédito para esse segmento. Na aquisição de imóvel, os empréstimos serão concedidos apenas para unidade comercial. No caso de residencial, será lançado um produto só para quem estiver fazendo reforma ou ampliação do imóvel. O atual Construcard, uma linha de financiamento destinada à aquisição de material de construção a ser utilizado em imóvel residencial urbano, será reformulado. Haverá dois Construcards: o Residencial, com taxa de juros de 14,1% ao ano, e o Comercial, de 15% ao ano. A correção do saldo devedor será, respectivamente, pelo INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Pelas normas ainda em vigor do Construcard, o saldo devedor é corrigido pela Taxa Referencial (TR). Falta a definição ainda de alguns pontos, como valor do seguro, renda do mutuário, documentação que será exigida, data em que as novas modalidades de crédito entrarão em vigor. Veja as novas condições para o mutuário: Produtos Constucard Residencial Constucard Comercial Reforma e/ou ampliação residencial Taxa nominal de juros 14,1% a.a. 15% a.a. 12% a.a. Taxa à vista 1,5% do valor financiado 1,5% do valor financiado 2% do valor financiado Taxa operacional mensal (R$) 25 25 25 Prazo máximo de financiamento 36 meses 36 meses 96 meses Cota máxima de financiamento 100% 100% 50% Financiamento máximo (R$) 180 mil 180 mil 180 mil Sistema de amortização Tabela Price Tabela Price Sacre Indexador do saldo devedor INPC IGP-M IGP-M