Caixa: novos fundos para pessoa física A Caixa Econômica Federal(CEF) está prometendo para o mês de fevereiro o lançamento de mais três fundos de investimento destinados à pessoa física, segundo apuração de Nívea Vargas. Trata-se dos Fundos de Aplicação em Cotas Financeiras (FAC) - fundos que investem em quotas de outros fundos. Será um multicarteira, um atrelado ao índice de preços IGP-M e outro que acompanhará o Índice de Renda Fixa de Mercado (IRF-M). O FAC multicarteira, segundo o diretor de ativos de terceiros, Jorge Luis Ávila, aplicará 70% dos seu ativos em títulos de renda fixa. Os 30% restantes serão destinados à renda variável, sendo que as ações deverão estar compondo o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "O produto é destinado para o investidor que quer correr algum risco, dependendo do seu perfil", afirma Ávila. Embora tenha anunciado o lançamento de um fundo atrelado ao IGP-M, a Caixa não descarta a possibilidade de lançar, mais adiante, um fundo indexado ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O fundo atrelado ao IGP-M foi lançado porque o Tesouro já negocia títulos indexados a esse índice de inflação. Se o Tesouro começar a operar com títulos indexados ao IPCA, a Caixa deverá acompanhar o mercado", ressalta o diretor. O fundo que acompanhará o recente criado Índice de Renda Fixa de Mercado para pessoa física, o FAC IRF-M, deverá comprar cotas do já existente Fundo de Investimento Financeiro (FIF) IRF-M, destinado a empresas, que já comporta R$ 137 milhões. Esse índice reflete o desempenho de papéis prefixados que compõem uma carteira de renda fixa. Antes, tanto para papéis prefixados ou pós-fixados, o parâmetro era o Depósito Interbancário (DI). Com o novo índice, essa distorção deverá ser minimizada e a demanda por fundos atrelados ao IRF-M deverá aumentar. Veja as características dos novos fundos Fundo (nome a ser definido) Aplicação mínima (R$) Taxa de administração FAC Multicarteira 5 mil 2% FAC Patrimônio (IGP-M) 5 mil 1,5% FAC IRF-M 5 mil 1,5% Ainda, segundo Ávila, podem ocorrer alterações com relação ao valor de aplicação mínima e taxa de administração dos novos fundos. "Mais adiante, na medida em que forem comercializados, a demanda pelos os novos produtos poderá provocar mudanças nesses valores".