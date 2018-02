Caixa oferece consulta a mutuários na Internet A Caixa Econômica Federal oferece, a partir de hoje, o serviço de emissão de segunda via do carnê para pagamento de prestação habitacional pela Internet. Este é o segundo serviço personalizado na Internet para os clientes com contrato habitacional, já que em março de 2001 foi lançado o extrato para fins de imposto de renda. A segunda via do carnê está disponível para contratos com até 30 dias de atraso. A prestação pode ser paga nas Agências da Caixa, Rede de Casas Lotéricas ou pela Internet. Nas prestações pagas após o vencimento, a atualização monetária e os encargos moratórios serão cobrados na próxima prestação. O acesso ao serviço é feito pelo site do banco (ver link abaixo).