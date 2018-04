Caixa oferece financiamento em Salão de Imóvel A Caixa Econômica Federal estará oferecendo opções de financiamento habitacional no 5º Salão do Imóvel e da Construção do Grande ABC, que começa amanhã, dia 20.04, no Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo. No estande da Caixa, uma equipe especializada estará à disposição do público. Entre os produtos oferecidos, destaque para as linhas destinadas ao financiamento de imóveis residenciais novos, imóveis comerciais e construção, além do cartão Construcard. Os interessados poderão ter acesso a informações gerais e cálculos de financiamento imobiliário. Conheça os principais produtos disponíveis: Carta de Crédito Caixa - Comercial Destinada à aquisição, construção e reforma de imóvel comercial urbano, sem limite de valor de avaliação ou de venda e compra. Financiamento: até R$180.000,00, Prazo: amortização em até 60 meses. Sistema de Amortização: SACRE - Sistema de Amortização Crescente. Taxa de juros: nominal de 15,00% a.a. Carta de Crédito FAT - Habitação Para construção e aquisição de imóvel novo residencial urbano. Financiamento: até R$180.000,00. Valor de Garantia: até R$300.000,00 Quota: até 80% do menor dos valores entre o de venda e compra e o de avaliação do imóvel. Prazos de financiamento: - de amortização - em até 150 meses; - de construção - em até 18 meses. Sistema de Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante. Taxa de juros: - Aquisição: TJLP e 5,5% a.a. - Construção:TJLP e 4,0% a.a. Cartão Construcard Linha de financiamento destinada à aquisição de material de construção a ser utilizado em imóvel residencial urbano, por meio de crédito ao cliente, cuja movimentação ocorre por meio de cartão magnético. Limites: - mínimo: R$1.000,00; - máximo: R$180.000,00 Prazo: O prazo total da operação compreende as fases de utilização e de amortização, limitado ao máximo de 36 meses. A critério do cliente, o prazo de utilização pode ser de 1 a 6 meses. A amortização inicia-se no mês seguinte ao término do prazo de utilização ou a partir da utilização total do limite. Taxa de juros: 1,18% a.m.