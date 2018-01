Caixa oferece linhas de credito para 13º salário A Caixa Econômica Federal disponibilizou duas linhas de crédito para o 13º salário. A primeira é destinada a pessoas físicas que querem usar o 13º agora, sem ter que esperar o final de ano. A outra linha de crédito é voltada para micro, pequenas e médias empresas e serve para aliviar o peso da folha de pagamentos dessa época. "Com essas duas linhas a Caixa beneficia tanto o trabalhador, que pode antecipar o recebimento do dinheiro, como as empresas, que sofrem com o peso financeiro dos pagamentos extras de fim de ano", diz Luiz Francisco Monteiro de Barros, diretor de Serviços Financeiros da Caixa. Para as pessoas físicas, o empréstimo está disponível para os trabalhadores com mais de um ano de vínculo empregatício e que possuem a sua conta-salário na Caixa. A Caixa poderá emprestar até 80% do salário líquido, a juros de 3,95 % ao mês (cobrados juntamente com o principal do valor emprestado na data do vencimento do contrato). A vantagem para o cliente está na possibilidade de utilizar os recursos para o pagamento de dívidas de cheque especial e cartão de crédito, cujas taxas são superiores, e não haver necessidade de avalistas. O prazo máximo para pagamento é dia 21 de dezembro de 2001.