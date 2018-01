Caixa oferece linhas de crédito para despesas de início de ano A Caixa Econômica Federal está oferecendo várias linhas de crédito para as despesas de início de ano, como os impostos (IPTU e IPVA), mensalidade e material escolar, férias e viagens. Os empréstimos com juros a partir de 1,75% ao ano e prazo de até 48 meses atendem ao perfil e aos requisitos de diversos públicos, podendo ser usados inclusive para outras despesas e dívidas. Para os interessados, a Caixa disponibilizará os recursos automaticamente na conta de movimento do cliente - corrente e poupança -, por meio do Crédito Direto Caixa (CDC). A utilização do limite pode ser feita por meio de terminais eletrônicos de auto-atendimento, no 0800-574 0505 ou Internet Banking (www.caixa.gov.br). Quem ainda não possui o CDC deve procurar o gerente de qualquer agência da instituição para definição do limite do crédito. Outra alternativa é o Crédito Pessoal, que pode ser parcelado de acordo com as necessidades e capacidade de pagamento do cliente. Para servidores públicos e empregados de empresas privadas que firmem convênio de Consignação, além das baixas taxas de juros variando de 1,75% a 4,16%, existe ainda a vantagem da quitação da dívida por meio de desconto em folha de pagamento.