Caixa oferece opção para quitar financiamento A Empresa Gestora de Ativos (Emgea), detentora dos créditos de todos os financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal assinados até 1996, anunciou na semana passada algumas condições para que famílias de baixa renda quitem os débitos de contratos imobiliários pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) com desconto. A condição principal é que a prestação paga pelo mutuário (menos o seguro e demais encargos, se houver) não ultrapasse R$ 37. Por exemplo, se ele estiver pagando R$ 45, dos quais R$ 37 são referentes a amortização e juros e R$ 8 relativos ao seguro, está enquadrado na norma que possibilita a liquidação antecipada da dívida com desconto. Veja quais são as outras exigências: Para os contratos que têm garantia do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), a liquidação poderá ser feita à vista com o pagamento de valor equivalente a cinco prestações (inclusive seguro e demais encargos). Para os contratos que não têm cobertura do FCVS, a quitação poderá ser feita mediante o pagamento de valor equivalente a 20 prestações (inclusive seguro e demais encargos). Segundo dados da Emgea, cerca de 5,1 mil mutuários se enquadram nas normas propostas. Portanto, aqueles que estiverem interessados deverão procurar a agência da Caixa em que assinaram seus contratos de financiamento, levando o carnê das prestações.