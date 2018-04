Caixa paga 19 milhões de contas de FGTS A Caixa Econômica Federal pagou, em três meses de atendimento, 19 milhões de contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores que tinham direito à diferença de correção monetária não incorporada ao FGTS por ocasião dos planos Verão (janeiro de 1989) e Collor I (abril de 1990) sacaram R$ 4,3 bilhões. Na média, segundo a instituição, são R$ 80 milhões em saques diariamente. No balanço, a Caixa informa que mais de 26 milhões de trabalhadores fizeram a adesão à forma de pagamento parcelada proposta pelo governo. As contas vinculadas do FGTS que já receberam os créditos complementares somam 58,8 milhões. A Caixa explica que o número de contas com crédito é maior que o número de contas pagas porque muitos trabalhadores não poderão sacar o dinheiro. "O saque só está disponível para quem preencher um dos requisitos da lei, ou seja, ter sido demitido do emprego daquela época sem justa causa ou já ter obtido a aposentadoria", disse um técnico. No momento a Caixa está pagando, em parcela única, os trabalhadores que têm até R$ 1 mil a receber. Também está sendo liberada a primeira parcela para quem tem direito a até R$ 2 mil. Na fila de atendimento estão ainda os idosos com mais de 70 anos, que têm direito ao saque total da conta vinculada, independente de valor, e os trabalhadores que têm até R$ 100,00 a receber. Para estes o governo adotou o saque facilitado, o que significa que eles não precisarão comprovar o direito ao saque, bastando comparecer a uma agência da Caixa com documentos pessoais. O pagamento de quem tem até R$ 100,00 a receber vem sendo feito por data de nascimento. No terceiro sábado de pagamento dos créditos complementares do FGTS para quem tem até R$ 100,00 a receber, a Caixa registrou recorde de atendimento nas 1.200 agências abertas ao público. No último dia 24, foram pagas 452.865 contas no valor total de R$ 37,2 milhões. No próximo sábado (dia 31) tem início o pagamento para os trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho.