Caixa paga abono do PIS e rendimentos até o final de junho Os 565 mil trabalhadores que ainda não receberam o abono salarial do PIS/PASEP têm até o final deste mês para buscar o benefício em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. O abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) corresponde a um salário mínimo e é pago aos trabalhadores com carteira assinada que tenham recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no exercício anterior. De acordo com a Caixa, todo ano um porcentual de trabalhadores não vai buscar o benefício a que têm direito. "Muitos podem nem saber que ele existe ou a informação sobre o calendário de pagamentos não chega até eles", disse um técnico. Este ano a Caixa já pagou o abono a 6,4 milhões de trabalhadores. O desembolso ultrapassou R$ 1,4 bilhão. A Caixa também pagou rendimentos do PIS (juros sobre as contas de cada participante) a outros 15,2 milhões de trabalhadores, liberando para isso mais R$ 513 milhões. O pagamento do abono, também chamado de 14º salário, é mais importante para o trabalhador de baixa renda porque ele consegue receber um salário mínimo. Ao contrário do rendimento, que pode ser acumulado sobre as cotas ano a ano, o abono não retirado retorna ao patrimônio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e não pode mais ser sacado. Isso significa que o trabalhador beneficiado que não for buscar o abono até 30 de junho vai ficar sem o dinheiro este ano. No ano que vem, se ele continuar sendo beneficiado pelo programa, só vai conseguir sacar o abono referente a um exercício. Pelos dados da Caixa, que paga o abono do PIS para os trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento este ano, referente ao exercício de 2002, já atingiu 91,9% dos beneficiários. A estimativa do número de trabalhadores é retirada do cadastro da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) que as empresas são obrigadas a fornecer todo ano para o governo. No ano passado a Caixa conseguiu atender 92,38% do total de trabalhadores inscritos no programa. Como receber Para receber o abono o trabalhador de baixa renda tem que estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias durante o ano de 2002. Os trabalhadores de empresas que fizeram convênio com a Caixa já receberam o crédito do abono em folha de pagamento. Outros, que são clientes da instituição, receberam o crédito diretamente em conta corrente. Sobraram os trabalhadores que têm que buscar o benefício na instituição. Para isso eles devem comparecer a qualquer agência levando o documento de identidade, o cartão do PIS ou o cartão do trabalhador.