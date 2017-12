Caixa paga benefícios do PIS Os trabalhadores integrados ao PIS nascidos entre os dias 1º. e 15 de outubro podem receber, a partir de hoje, os benefícios a que têm direito. Quem nasceu entre 16 e 31 pode receber o pagamento a partir de quinta-feira nas agências da Caixa Econômica Federal. Os aniversariantes de julho, agosto e setembro também já podem receber o abono salarial ou os rendimentos das cotas. Para os servidores públicos participantes do Pasep, o pagamento está disponível aos trabalhadores com número de inscrição terminado em 0, 1, 2 ou 3, no Banco do Brasil. O trabalhador que, em 1999, teve uma renda mensal de no máximo dois salários mínimos, trabalhou registrado por pelo menos um mês e está cadastrado junto ao programa desde 1995 tem direito ao abono de R$ 151,00. Aos trabalhadores que não têm direito ao abono e foram registrados no PIS-Pasep antes de 4 de outubro de 1988, está disponível o pagamento do rendimento de suas cotas, equivalente à correção pela TJLP mais juros de 3%, além de uma participação no resultados de aplicações feitas pelos administradores com recursos do fundo. Em todos os casos, os benefícios estarão disponíveis até o dia 30 de abril de 2001.