Caixa: pagamento do PIS em agosto A Caixa Econômica Federal informou que vai começar no dia 29 de agosto o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do PIS, antecipando em quase um mês esse pagamento em relação ao ano passado. Segundo a Caixa, no exercício 2000/2001, 38,7 milhões de trabalhadores vão receber o benefício. Desse total, 34 milhões correspondem a rendimentos, no valor global de R$ 900 milhões, e 4,7 milhões, a abonos no valor de um salário mínimo, totalizando R$ 690,5 milhões. O calendário obedecerá as datas de aniversário dos participantes. Têm direito a rendimentos do PIS os trabalhadores cadastrados no PIS-Pasep até 04 de outubro de 1988 que possuam saldo de quotas na conta de participação do PIS-Pasep. Ao abono têm direito os cadastrados no programa até 1995; que receberam em média até dois salários mínimos mensais em 1999; trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano passado para empregador contribuinte no PIS-Pasep e, por fim, aqueles cujos dados tenham sido informados corretamente pela empresa no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base de 1999.