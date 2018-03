Caixa pagará R$ 739,2 mi por 35,5% do Panamericano A Caixa Econômica Federal, por meio da Caixa Participações S.A. (CaixaPar), irá pagar R$ 739,272 milhões para ter participação de 35,54% no Banco Panamericano. O acordo entre as duas instituições foi assinado no final da tarde de hoje, em São Paulo. A Caixa ficará com 49% das ações ordinárias do Panamericano e 20,69% dos papéis preferenciais, totalizando 35% do capital social total. No último dia 26, o banco, pertencente ao Grupo Silvio Santos, confirmou que estava em negociação com a CaixaPar.