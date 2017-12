Caixa passará a penhorar objetos diversos A Caixa Econômica Federal ampliará o serviço de penhor ainda neste semestre, aceitando outros objetos de valor, além de jóias. A superintendente nacional de Produtos Pessoa Física da Caixa, Celina Lopes, revela que cinco agências, entre as quais as de Nova Hamburgo (RS), Goiânia (GO), Belo Horizonte e uma no Rio e outra em São Paulo já estão testando o produto. A idéia é espalhar a experiência pela rede de 279 agências que atuam com penhor no País. No passado, a Caixa chegou a aceitar objetos como radiovitrolas e geladeiras, mas a dificuldade de avaliação, a inflação alta e a necessidade de espaço para guardá-los acabou tornando inviável a operação. Agora, a Caixa deve limitar as operações a objetos específicos, como aparelhos de DVD, vídeo e TV, computadores e máquinas fotográficas, ampliando a lista de acordo com o espaço das agências. Os estudos estão avançados e os custos de armazenagem estão em levantamento. O penhor é a forma mais simples e barata de obter crédito, com prazos de 28 dias, 56 dias e 84 dias. O atrativo da operação são os juros, de 2,95% ao mês para objeto avaliado em até R$ 300 e de 3,5% para avaliações até o limite de R$ 80 mil. O juro é cobrado sobre o valor total do bem e, no ato, o interessado paga 2% de taxa de avaliação, além de seguro de vida e do objeto penhorado, ambos no valor integral deste. O interessado leva 80% do valor da avaliação do bem, em dinheiro, no ato, bastando apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência e, claro, deixar o objeto como garantia. Leia mais a respeito do penhor no link abaixo.