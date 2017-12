Caixa: poupança cresceu R$ 1,2 bi em 2000 A Caixa Econômica Federal conseguiu superar na última quarta-feira, R$ 30 bilhões de saldo nas operações de poupança, o que significa um crescimento de R$ 1,2 bilhão em relação ao ano passado. Nos últimos cinco anos, o saldo da poupança da Caixa quase dobrou - em dezembro de 1996, a Caixa registrava depósitos de R$ 16,7 bilhões. Os resultados do período são atribuídos ao lançamento da campanha de Premiação na Poupança da Caixa, que oferece prêmios que variam de R$ 1 mil a R$ 4 milhões. Com apenas 13 dias decorridos no mês, o crescimento dos saldos foi de R$ 426,5 milhões - R$ 226,9 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. Pela primeira vez, a captação ficou positiva durante dez dias úteis consecutivos. A Caixa é líder do mercado brasileiro de poupança, com 27,3% do total de depósitos. Mais de 140 mil contas foram abertas desde o lançamento do promoção O primeiro sorteio ocorrerá no dia 23 de dezembro, na extração especial de Natal da Loteria Federal. Concorrem aos prêmios as pessoas físicas titulares de todas as modalidades de Poupança da Caixa que tenham saldo médio mensal de, no mínimo, R$ 100. Quem tem saldo médio mensal inferior é incentivado a completar os R$ 100 para concorrer aos prêmios. Desde o lançamento, além do incremento nos depósitos em contas já existentes, foram abertas 140.762 novas contas. A Caixa tem, atualmente, 13,6 milhões de contas de Poupança.