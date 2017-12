Caixa: poupança dará R$ 100 mi em prêmios A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou hoje a Poupança da Caixa que distribuirá mais de R$ 100 milhões em prêmios em um ano. Serão entregues, no total, seis prêmios de R$ 4 milhões, seis prêmios de R$ 2 milhões, 900 prêmios de R$ 20 mil e 47.200 prêmios de R$1 mil. O primeiro sorteio será no dia 23 de dezembro, na extração especial de Natal da Loteria Federal. Concorrem aos prêmios as pessoas físicas titulares de todas as modalidades de Poupança da Caixa que tenham saldo médio mensal de, no mínimo, R$ 100. Esses clientes recebem um cupom e a cada R$ 1 mil de saldo médio mensal recebem mais um. Quem ainda não poupa na Caixa e pretende entrar no sorteio tem até o dia 30 de novembro para fazer o seu depósito e participar do sorteio de dezembro. Sorteio O sorteio será mensal e realizado em duas fases. Na primeira, todos os poupadores com saldo médio mensal acima de R$ 100 recebem os números dos cupons no extrato mensal da Poupança. A Caixa tem, atualmente, 13,5 milhões de contas de Poupança, mas elas serão agrupadas pelo CPF com o objetivo de identificar o total aplicado por pessoa física. A instituição estará emitindo nos primeiros dez dias úteis de dezembro os extratos correspondentes. Haverá cerca de 3.500 séries de 10.000 números de quatro dígitos, ou seja, a Extração de Natal da Loteria Federal definirá um número que constará no cupom de 3.500 pessoas. Cada uma delas ganhará o prêmio de R$ 1 mil e passará a concorrer, na segunda fase, aos cinqüenta prêmios de R$ 20 mil e um de R$ 2 milhões. Em janeiro, os prêmios serão ainda maiores: o dobro de prêmios de R$ 20 mil (cem prêmios) e um grande prêmio de R$ 4 milhões. Além do recebimento dos extratos contendo os números com que concorre mensalmente, o cliente poderá conferir os seus cupons e os resultados dos sorteios pelo banco pela Internet (veja o link abaixo).