Caixa promete aumentar em 50% crédito comercial A Caixa Econômica Federal promete ampliar em 50% a oferta de crédito comercial neste ano na comparação com 2003, com montante de R$ 30 bilhões. A expectativa do presidente da Caixa, Jorge Mattoso, é que o dinheiro contribua para aquecer o consumo por bens duráveis e não duráveis e também para aumentar o emprego e a renda. No total, a instituição colocará no mercado R$ 41 bilhões em crédito neste ano. Além dos R$ 30 bilhões de crédito comercial, serão direcionados R$ 8 bilhões para habitação e R$ 3 bilhões para saneamento e infra-estrutura. Mattoso estima um crescimento de 3,5% na economia este ano. ?Existe uma demanda reprimida de crédito, há espaço para crescimento econômico e não existe crescimento sem crédito?, disse Mattoso, após palestra no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), no Rio.