Caixa promove feira de imóveis no ABC A Caixa Econômica Federal está promovendo a 1ª Feira de Imóveis da Região do ABC, na agência Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Estão à venda mais de 500 imóveis, localizados nas cidades do ABC e do litoral sul, que serão ofertados pelo sistema de concorrência pública (ganha a melhor oferta) ou por venda direta (ao primeiro interessado que se dispuser a oferecer o valor mínimo de avaliação de mercado estipulado pela Caixa). A feira termina amanhã e à agência estará aberta das 10h às 17h. Os preços dos imóveis variam de R$ 35 mil a R$ 100 mil. Todo o estoque de imóveis tem financiamento garantido de até 100% do valor, sem necessidade de poupança prévia, de acordo com as condições da Carta de Crédito FGTS, com taxa de juros de 6% ao ano, e do Sistema Financeiro (SFI), com taxa de juros de 10,5% ou 12% ao ano. A arrecadação obtida com as vendas será reinvestida no crédito imobiliário, segundo a Caixa.