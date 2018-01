Caixa promove leilão de Letras Hipotecárias A Caixa Econômica Federal (CEF) vai promover nesta quinta-feira sete leilões de Letras Hipotecárias (LHs) através do Sistema Integrado do Mercado (SIM) na Cetip. A oferta total será de R$ 295 milhões. Dos sete lotes, três serão com LHs com rentabilidade atrelada ao IGP-M. Para estes, a oferta é de R$ 200 milhões. Nos outros quatro lotes, com oferta de R$ 95 milhões, as LHs são corrigidas pela TR. O leilão do primeiro lote terá início às 9h45. O leilão está previsto para terminar às 16h40, com o leilão do sétimo lote de LHs.