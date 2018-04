Caixa quer aumentar prazo de financiamento A Caixa Econômica Federal e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC) querem aumentar de 14 para 20 anos o prazo dos financiamentos à classe média para compra de imóvel novo com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Com o prazo maior, seria possível reduzir o valor das prestações e da renda mínima exigida para aprovação da operação. O diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal, Aser Cortines, disse que a instituição está negociando informalmente com integrantes do Conselho Curador do FAT o aumento do prazo do crédito de R$ 1 bilhão do FAT à Caixa para esse tipo de financiamento, que é de 15 anos, de forma a que os tomadores finais possam ter prazo de 20 anos. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio), Roberto Kauffmann diz que a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que tem um dos representantes no Conselho Curador do FAT, já tem o apoio para essa proposta dos demais integrantes do Conselho que representam o empresariado e o governo. "Estamos tentando uma aliança com as centrais sindicais de trabalhadores", disse. De acordo com o Sinduscon-Rio, um financiamento habitacional de R$ 70 mil pelo Prodecar, com recursos da Caixa, programa cancelado recentemente, teria prestação inicial de R$ 904,17. A renda mínima exigida do tomador seria de R$ 3.020.00. Com recursos do FAT, a prestação inicial para o mesmo valor de financiamento sobre para R$ 1.204,17 e a renda mínima exigida é de R$ 4.020,00 (33,11% maior que no financiamento do Prodecar). "Por esses números se vê que o financiamento com recursos do FAT é inviável", diz Kauffmann, que é um dos representantes da CBIC em uma comissão formada também por representantes da Caixa, como Aser Cortines, para discutir financiamentos habitacionais. Outra desvantagem do financiamento com recursos do FAT é que a prestação varia a cada mês, de acordo com os juros de TJLP mais 4% ao ano, enquanto no Prodecar o saldo devedor era reajustado mensalmente por TR mais 10,5% ao ano, mas a prestação anualmente. Kauffman diz acreditar que nenhum financiamento pelo FAT para imóveis na planta tenha sido tomado ainda, embora essa modalidade tenha começado a ser oferecida em janeiro deste ano. Kauffmann também disse que as modificações o empresariado do setor deseja é que os bancos voltem a ter que direcionar 85% dos recursos aplicados em cadernetas de poupança na habitação. "Existem recursos para financiar a habitação e a redução do déficit habitacional, que é de 6,6 milhões de moradias. Há R$ 35 bilhões de recursos da poupança que os bancos deveriam investir em habitação, mas que, em vez disso, estão emprestando em cheque especial e cartão de crédito, ganhando 10% ao mês, enquanto pagam só 6% ao ano ao poupador", disse. Ele também divulgou nota para detalhar que R$ 15 bilhões dos R$ 35 bilhões dos recursos da poupança correspondem a títulos do Fundo de Compensação sobre Variações Salariais (FCVS) que os bancos venderam a instituições quebradas, com o propósito de que os recursos fossem usados como garantia no Proer. Segundo Kauffman, esse dinheiro continua a ser contabilizado pelos bancos como aplicação efetiva no Sistema Financeiro de Habitação, "diante da complacência do Banco Central (BC)". A nota acusa o BC também de permitir o desvio desses recursos da poupança para a habitação, o que seria determinado pela Lei 4.380/64, que criou o SFH, por meio de normas ao setor financeiro, sem força de lei. Aser Cortines não quis fazer comentários a respeito. Só informou que a Caixa vai voltar a dar financiamento habitacional condicionado a uma poupança prévia, mas está aguardando a mudança nas regras da poupança para isso.