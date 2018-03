Caixa realiza leilão de 250 imóveis em São Paulo neste mês

Quem deseja comprar imóvel em São Paulo pode encontrar uma oportunidade em breve: entre os dias 10 e 24 deste mês haverá um leilão de 250 unidades da Caixa Econômica Federal. Há casas, apartamentos, espaços comerciais e terrenos, todos retomados pelo banco e disponíveis para lances presenciais e via internet.

Com até 76% de desconto, é possível encontrar imóveis a partir de R$ 50.608,00. O abatimento é calculado de acordo com os preços praticados no mercado. Já as unidades mais caras podem chegar a custar R$2,8 milhões.

Um apartamento em Moema (zona sul), por exemplo, pode ser arrematado por R$238.160,00. Já um outro imóvel em São Bernardo do Campo (ABC), com desconto de 48%, poderá ser comprado por R$103.021,00.

Os imóveis disponíveis estão localizados na capital e em municípios como Barueri, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Interessados podem fazer os lances pelo site ou também no Hotel Panamby (zona oeste).