Caixa realiza leilão de letras indexadas ao IGP-M A Caixa Econômica Federal vai realizar nesta quinta-feira, o primeiro leilão de Letras Hipotecárias (LHs) com rentabilidade indexada ao Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas. O volume de papéis ofertado será de R$ 300 milhões (R$ 250 milhões do tipo IGP-M e R$ 50 milhões tipo TR). Além dos títulos do Tesouro, os papéis da Caixa são os únicos títulos a longo prazo do mercado. O leilão de LH indexada ao IGP-M será realizado através do Sistema Integrado de Mercado - SIM - na CETIP, entre as 15:00horas e 17:00 horas da quinta-feira. No decorrer do dia, a partir das 9:45 horas acontecem outros quatro leilões (TR e swap), com oferta pública de R$ 110 milhões em títulos.