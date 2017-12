Caixa realiza venda de imóveis em março Em março, a Caixa Econômica Federal (CEF) estará realizando a primeira venda de imóveis do ano em São Paulo. São 238 unidades residenciais localizadas no Estado de São Paulo, sendo 17 na capital, 10 na grande São Paulo, 13 no ABC, 47 no litoral e 151 no Interior. Um edital detalhado, acompanhado da lista de imóveis, já está disponível nas agências da Caixa. A habilitação dos interessados é feita através de caução correspondente a 5% do valor mínimo de venda do imóvel e o financiamento pode chegar a 100%. A entrega de propostas vai até o dia sete de março nas agências da Caixa. Já a abertura das propostas acontecerá em cerimônia pública no dia 12 de março às 12h na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 79, 9º andar, em São Paulo. A divulgação dos resultados será no dia 19 de março.