Caixa reativa linha de crédito para as classes média e alta A Caixa Econômica Federal vai reativar linhas de crédito para as classes média e alta que estavam suspensas por falta de dinheiro. A partir da semana que vem, estarão disponíveis nas agências do banco financiamento para reforma, ampliação, construção e aquisição de terrenos tanto residenciais quanto comerciais. Essas modalidades de empréstimos utilizam recursos da instituição, que estavam sendo direcionados para os financiamentos habitacionais de imóveis novos e usados, desde o final do ano passado. A retomada das linhas será oficialmente anunciada nesta quinta-feira pelo presidente da Caixa, Jorge Mattoso, durante a divulgação do balanço da instituição. As novas linhas não terão limite máximo de empréstimo e não serão estabelecidas previamente faixas de renda vinculadas a um montante de financiamento. Os empréstimos são destinados a pessoas físicas, independente de elas já serem proprietárias de outro imóvel. A taxa de juros ficará entre 13% a 18% ao ano mais a variação da Taxa Referencial e o prazo para pagamento será de 60 a 180 meses. O sistema de amortização utilizado nesses contratos será o SACRE (Sistema de Amortização Crescente), instrumento que evita que, no final do contrato, o mutuário ainda tenha saldo devedor residual.