Caixa recebe formulários para revisão de aposentadorias As agências da Caixa Econômica Federal começam a receber hoje, devidamente preenchidos, os formulários de adesão de aposentados e pensionistas ao acordo de revisão dos benefícios previdenciários concedidos entre março de 1994 e fevereiro de 1997. Só deve ir ao banco quem recebeu o Termo de Acordo enviado pelo INSS. A adesão ao Termo de Acordo só é permitida a segurados que não entraram com ação judicial ou que têm processo em que o INSS ainda não foi citado. O prazo para a entrega do formulário termina em 30 de junho de 2005. As informações são da Radiobrás.