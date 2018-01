Caixa reduz juros das linhas de crédito A Caixa Econômica Federal acaba de anunciar a redução das taxas de juros de oito de suas linhas de crédito. A taxa de juros do crédito pessoal com pagamento parcelado será reduzida, a partir de amanhã, de 4,90% para 4,80% ao mês e a do empréstimo especial para aposentados e consignação azul, de 3,80% para 3,60% ao mês. Além delas, entram em vigor no próximo dia 1º as novas taxas de outras seis linhas de crédito. Para pessoa física que faça caução com depósitos com recursos da caderneta de poupança, o juro cai de 3% para 1,98% ao mês, e Caixa do Trabalhador (conta de empregado de empresa que tenha sua folha de pagamentos na Caixa), de 6,50% para 6% ao mês. Já para a pessoa jurídica que faça caução com depósitos de aplicação financeira, a taxa cai de 6% para 5,65% ao mês; Caixa do Trabalhador, de 6,90% para 6,20% ao mês, enquanto a utilização do cheque especial que ofereça como caução cheques pré-datados ou títulos a receber terá redução de 6% para 5,65% ao mês. Segundo a Caixa, a nova redução das taxas tornou-se possível graças à redução dos limites estabelecidos pelo Banco Central para os recolhimentos compulsórios sobre depósitos à vista, de 55% para 45%, e à redução da Selic de 18,5% para 17,5% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom).