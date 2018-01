Caixa reduz juros de consignado para aposentados do INSS A Caixa Econômica Federal (CEF) reduziu nesta sexta-feira a taxa de juros de algumas das suas linhas de empréstimo com desconto em folha para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Nas operações de até seis meses, a taxa foi reduzida de 1,75% para 1,35% ao mês. O custo dos empréstimos com prazo entre 25 e 36 meses passou de 2,80% para 2,60% ao mês. Com a queda, os juros destas operações se distanciaram mais do teto de 2,9% ao mês fixado pelo governo. Para os empréstimos com pagamento em até seis meses, os juros caíram de 1,75% para 1,35%. Por outro lado, as taxas para os períodos de sete a 12 meses e de 13 a 24 meses mantiveram-se as mesmas: 2% e 2,5%, respectivamente. Apesar desta redução, o Banco do Brasil é a instituição financeira com as menores taxas para este tipo de empréstimo. Os juros máximos cobrados (para o prazo de 25 a 36 meses) são de 2,55%. Já para o período de 13 a 24 meses, a taxa fica em 2,4%. Apenas nos financiamentos curtos, ou seja, de até seis meses, o BB cobra mais que a Caixa: 1,4%. O vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel de Oliveira, recomenda que o prazo escolhido seja o menor possível. "Além de procurar as taxas mais baixos, o interessado deve tentar quitar a dívida o quanto antes para pagar menos juros", diz.