Caixa reduz juros do crédito ao consumidor A Caixa Econômica Federal decidiu reduzir os juros das linhas de crédito direto ao consumidor, mesmo diante da decisão do Copom de manter os juros básicos da economia em 16% ao ano. ?As novas taxas, que entram em vigor já amanhã, passam a variar de 4,49% a 5,49% ao mês, dependendo do prazo escolhido pelo cliente no momento da utilização do limite, que é disponibilizado em sua conta?, diz um comunicado divulgado pela Caixa, que trabalhava com juros de 5,59% ao mês em todas as operações do crédito direto ao consumidor.