Caixa reduz taxa de fundo da Petrobras A Caixa Econômica Federal (CEF) reduziu as taxas de administração de seus fundos para a compra das ações da Petrobras, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com informações da assessoria de imprensa da CEF, a menor taxa para aplicações superiores a R$ 10 mil foi reduzida de 1,5% para 1,2%. Para os trabalhadores que investem no máximo R$ 1 mil, a taxa caiu de 3% para 2%. Desde que foram lançados, os Fundos Mútuos de Privatização (FMPs), de diversas instituições, reduziram suas taxas de administração (veja mais informações no link abaixo). A expectativa é que, na comparação entre o desempenho dessas aplicações, depois de um determinado período, a rentabilidade dos fundos de vários bancos fique muito parecida. Isso porque existe uma regra para a composição da carteira dos FMPs: no mínimo 90% e no máximo 100% dos recursos investidos em ações da Petrobras. O restante - no máximo 10% - deverá ser alocado em títulos públicos federais de renda fixa (prefixados e pós-fixados). O trabalhador que optar por investir parte de seus recursos do FGTS, no máximo 50%, em um Fundo Mútuo de Privatização deve observar a taxa de administração que será cobrada. Vale destacar que não é preciso aplicar na mesma instituição em que se tem uma conta corrente. O trabalhador pode conseguir o extrato do seu FGTS junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e entrar com um pedido de adesão em qualquer instituição que ofereça um FMP. O prazo para a adesão dos trabalhadores à compra de ações da Petrobras termina no dia 31. Veja todos os detalhes desse investimento no link abaixo.