Caixa reduz taxa de juros pela terceira vez em 2009

A Caixa Econômica Federal vai anunciar nesta tarde uma nova rodada de redução na taxa de juros, nos empréstimos concedidos pelo banco, para pessoa física e jurídica. Esta é a terceira redução de juros da Caixa, em 2009. Segundo informações obtidas pela Agência Estado, junto à Caixa Econômica, 20 linhas de crédito terão taxas de juros menores, com redução linear de 10,7%. A Caixa informou que a medida beneficiará pessoas físicas e empresas de todos os portes. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Para a pessoa física, a redução dos juros vai beneficiar principalmente a compra de material de construção, automóveis e empréstimos consignado. Para as empresas, as maiores reduções são para capital de giro e antecipação de recebíveis. De acordo com a Caixa, para o empréstimo consignado, no valor de R$ 10 mil, cujo prazo de pagamento é de 60 meses, a taxa de juros caiu de 2,35% ao mês para 2,07%. Com essa queda, a prestação que o cliente do banco terá de pagar cairá, por exemplo, de R$ 313,54 para R$ 293,38; uma economia mensal de R$ 20,16. No final do empréstimo o cliente do banco terá economizado R$ 1.209,60. Para os empréstimos de compra de veículos, as taxas vão cair de 2,99% para 2,18%. Se o cliente do banco tomar um empréstimo de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de 36 meses, a economia será de R$ 3.456,00, no final do período de financiamento. Na linha de financiamento Construcard a redução da taxa é de 1,69% para 1,59%. Em uma operação de linha no valor de R$ 10 mil, num prazo de 58 meses, a economia será de R$ 400,00. Só que nessa operação a nova taxa passará a vigorar apenas a partir de 16/02. As demais a partir de segunda-feira, dia 9. A Caixa também reduziu as taxas do crédito consignado do INSS. A taxa caiu de 2,35% para 2,07%. Nos empréstimos de micropenhor a Caixa reduziu de 1,90% para 1,60. As taxas para as empresas de capital de giro caíram em média 13,67%. Uma operação de crédito em 18 meses, por exemplo, cuja taxa era de 2,53% ao mês, passa para 2,07% ao mês. No empréstimo de R$ 100 mil a economia será de R$ 12 mil. O cheque empresa-caixa, as taxas foram reduzidas em todas as faixas, em especial para as micro e pequenas empresas, cuja taxa caiu de 5,99% para 5,39%. Segundo a Caixa a redução dos custos operacionais e o menor custo médio de captação dos recursos no mercado foram direcionados para beneficiar os clientes. O banco trabalha com a meta de ampliar a carteira de crédito em 30% em 2009 e destaca que com essa redução de juros cumpre o seu papel de banco público, contribuindo para minimizar o impacto da crise financeira internacional na economia brasileira. A Caixa avalia que essa redução vai beneficiar os clientes e ajudar o banco a expandir a sua carteira. A orientação dada aos superintendentes regionais e gerais do banco é buscar projetos e operações com o objetivo de aquecer a economia local e gerar emprego e renda. O banco destaca que a Caixa vem respeitando as melhores práticas do mercado e melhorando a qualidade do crédito, contribuindo para manter em patamares elevados os níveis de financiamento da economia, ao mesmo tempo que amplia o volume de seus negócios. Os bancos públicos estão sendo cobrados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a redução dos juros e o anuncio da Caixa ocorre depois do Banco do Brasil ter também anunciado a redução de juros para empréstimos às empresas.