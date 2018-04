Caixa reduz taxas de juros pela sétima vez neste ano

A Caixa Econômica Federal decidiu se antecipar à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e anunciou nesta terça-feira, 21, a redução das taxas de juros de 13 linhas de crédito. Essa é a sétima redução feita pela instituição em 2009 e foi, segundo a assessoria de imprensa, decidida pela expectativa de que o Banco Central deve reduzir o juro básico da economia amanhã.

"A redução é parte da estratégia da Caixa de praticar as menores taxas do mercado, o que tem mantido o banco no topo da lista das instituições com os menores juros entre os grandes agentes financeiros", cita nota distribuída à imprensa.

Entre as operações destinadas às pessoas físicas, o juro máximo cobrado no crédito pessoal caiu de 4,91% para 4,04% ao mês. No empréstimo com desconto em folha de pagamento, o consignado, a taxa máxima caiu de 2,31% para 2,28% mensais. No cheque especial, o juro mínimo passou de 1,20% para 1,15% ao mês. Também foram reduzidas as taxas cobradas em alguns cartões de crédito operados pela instituição.

"Uma das diretrizes mais importantes do banco é cobrar as menores taxas entre os grandes bancos de varejo. Dessa forma, fortalecemos nosso posicionamento estratégico, conquistando novos clientes, e ajudamos aumentar a competição no mercado bancário, demanda de toda a sociedade", cita o vice-presidente de pessoa física da Caixa, Fábio Lenza.

O novo juro começa a ser praticado na próxima segunda-feira, dia 27. No crédito rotativo dos cartões, o juro será cobrado a partir de 1º de agosto.