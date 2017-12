Caixa: saque de dinheiro em padarias A Caixa Econômica Federal, assinou hoje um convênio que prevê inicialmente a instalação de 100 totens multimídia em padarias na grande São Paulo, a partir do dia 18 de dezembro. São quiosques com um microcomputador conectado à Internet denominados PopBancos, que oferecerão serviços bancários, entre outros, e deverão funcionar também como um canal de publicidade no ponto de vendas. O kit, que custa R$ 16 mil e pode ser adquirido em parceria com a empresa idealizadora do projeto, a NetCash, inclui uma televisão que exibirá a programação da operadora de TV a Cabo NET e um pequeno terminal que será instalado nos caixas da padaria e que poderá ser utilizado para saques de dinheiro. O investimento total será de R$ 25 milhões e envolve o Sindicato da Indústria de Panificação (Sindipan), Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Aipan), Telefônica e Globocabo. A meta da NetCash no primeiro ano de atividade é instalar 2500 terminais para atender 5 milhões de pessoas. O faturamento estimado é de R$ 65 milhões, de acordo com o presidente da empresa Mauro Motoryn.