Caixa: saque do FTGS com correção de 0,3460% Quem entregou o pedido de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na Caixa Econômica Federal deve esperar, se possível, até quarta-feira, dia 10, para fazer a retirada. Assim, receberá o saldo com a correção de 0,3460%. Esse porcentual corresponde à Taxa Referencial (TR) de 1.º de dezembro de 0,0991%, acrescida do juro de 3% ao ano ou 0,2466% ao mês. Todas as contas pagas a partir de quarta-feira deverão estar devidamente atualizadas. A Caixa libera o dinheiro para saque no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrega do pedido. Podem retirar o dinheiro do FGTS os trabalhadores demitidos sem justa causa, os aposentados e os herdeiros do titular da conta. Esse dinheiro também pode ser resgatado para o tratamento de câncer, do titular ou de dependentes, ou de aids do titular.