Caixa Seguradora retomará obras do Le Mans A Caixa seguradora emitiu hoje um comunicado avisando que retomará, em 15 dias, as obras do Edifício Le Mans, paralisadas desde 1999 (ver link abaixo). Os moradores prometiam um protesto para amanhã para chamar a atenção para o seu problema. Leia, abaixo, a íntegra do comunicado da Caixa Seguradora. "A Caixa Seguradora vem por meio desta comunicar que foi aprovada, nesta data, a retomada da obra do Residencial Le Mans. Cumpre-nos esclarecer que, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da decisão, estaremos promovendo a retomada da obra, com a contratação da Construtora eleita em concorrência para este fim."